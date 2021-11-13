Что произошло в ночь на 13 ноября

Важные новости утра Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о переходном периоде, который будет учтен при введении QR-кодов до 1 февраля 2022 года. Они будут обязательными для пользования некоторыми видами транспорта и в общественных местах, соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму 12 ноября. Как пояснила Голикова, переходный период нужен для того, чтобы у россиян было время на вакцинацию и оформление необходимых документов, если они еще не успели это сделать

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Коламбус Блю Джекетс". Она стала 742 шайбой спортсмена, среди заброшенных соперникам в матчах регулярных первенств НХЛ. Таким образом, россиянин поднялся на четвертое место в списке снайперов НХЛ всех времен, превзойдя результат легендарного Бретта Халла.

В Нидерландах по запросу США задержали гражданина РФ Дениса Дубникова. Это связано с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. По словам адвоката россиянина, Аркадия Буха, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам. В результате там его и задержали. В случае признания Дубникова виновным в США ему может грозить срок до 20 лет.

Президент США Джо Байден заявил, что американская сторона уведомила Белоруссию и Россию о своей обеспокоенности в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. До этого озабоченность ситуацией выражала вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о депопуляции на Украине, которая достигла угрожающих размеров. Она добавила, что Украина ежегодно теряет пять-шесть средних городов, которые просто исчезают с карты страны.