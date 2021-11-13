В МИД России прокомментировали ситуацию по делам Бута и Ярошенко

Ситуация с россиянами в тюрьмах США после саммита в Женеве не поменялась, рассказали в МИД РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев сообщил, что после саммита в Женеве ситуация с россиянами в тюрьмах Соединенных Штатов Америки никак не изменилась.

- Ситуация остается прежней. Положение Виктора Бута, Константина Ярошенко, Евгения Никулина и других наших граждан вызывает большую обеспокоенность, — сказал дипломат.

Лукьянцев сообщил, что Бута и Ярошенко подвергают психологическому воздействию, у них нет доступа к квалифицированной медицинской помощи, хотя у обоих проблемы со здоровьем. По его словам, Вашингтон регулярно отказывается передавать россиян РФ.

При этом дипломат затруднился ответить на вопрос о перспективах обмена россиян.

Напомним, российский президент Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров в Женеве обсудили обмен заключенным. По словам российского лидера, в данном вопросе могут быть найдены компромиссы. Глава государства добавил также, что работать над данным вопросом будут американский государственный департамент и министерство иностранных дел России.