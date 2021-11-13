Украинская актриса Титаренко заявила, что жизнь в стране превратилась в средневековье и ад

Украинская актриса заявил об "адской" жизни в Незалежной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заслуженный деятель искусств Украины, актриса Любовь Титаренко заявила об «адской» жизни в Незалежной.

- Мы заброшены не просто в средневековье, мы живем уже в аду, в полном смысле слова, — сказала артистка в эфире YouTube-канала PolitWera.

Титаренко считает, что Россия, благодаря поддержке русского наследия, обеспечена на долгие годы. На Украине же сжигают книги, а неонацисты фактически действуют под одобрением властей.

Напомним, в середине октября марш националистов в честь дня защитника и защитницы Украины прошел в центре Киева. На кадрах с места событий можно увидеть, что участники марша идут под песню «Батько наш Бандера», которая ранее завирусилась в социальной сети TikTok, и с плакатами, прославляющими лидера националистов. В частности, есть плакаты с надписями на русском языке «Бандера герой — Сталин отстой», «Мельник — герой, Жуков отстой». Участники шествия подходили к офису президента Украины. По словам участников мероприятия, так они хотели показать властям, что не допустят предательства страны.