Аналитики выяснили, что траты россиян на интернет и связь выросли на 6% за год Фото: Анастасия ОСИПОВА

Россияне стали тратить на интернет и мобильную связь на 6% больше, если сравнивать с прошлым годом. Об этом гласят итоги исследования банка «Русский стандарт».

- За три квартала 2021 года средние чеки на оплату двух этих услуг выросли на 6% каждая относительно января-сентября 2020 года. Средний чек за услуги сотового оператора за три квартала 2021 года выше, чем интернет-провайдера: 667 рублей против 659 рублей, — приводит текст исследования РИА Новости.

При этом мужчины платили за интернет чуть чаще, чем женщины. Средний чек первых составил 707 рублей, у вторых — 593 рублей.

Та же ситуация и с мобильной связью. При этом мужчины в среднем платили 806 рублей, женщины — 508 рублей.

Ранее появилась информация, что в следующем 2022 году в России цены на услуги связи, в том числе на домашний интернет и платное телевидение, могут вырасти на десять процентов. Причинами подорожания эксперты традиционно называют рост цен на оборудование, инфляцию и изменения в законодательстве. Позже Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила, что не увидела причин для роста тарифов на интернет и телевидение.