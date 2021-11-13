В МИД России посоветовали мигрантам на границе Белоруссии и Польши обратиться в ЕСПЧ

Мигрантам на границе Белоруссии и Польши посоветовали обратиться в ЕСПЧ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уполномоченный Министерства иностранных дел России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев посоветовал беженцам на польско-белорусской границе обратиться в Европейский суд по правам человека.

Он напомним о существовании Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и Международного пакта о гражданских и политических правах.

- В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – это комитет против пыток, — сказал дипломат.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к границе Польши, где их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны республики заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны, а польские войска были приведены в состояние шестичасовой готовности.

После этого беженцы неоднократно жаловались на жестокое обращение с ними. По их словам, военные применяли слезоточивый газ. Белорусский погранкомитет сообщал об избитых польскими силовиками мигрантах. По словам пострадавших, их задержали на территории Польши, где они собирались просить предоставить статус беженца. У мигрантов было зафиксировано множество травм, им оказали необходимую медицинскую помощь.