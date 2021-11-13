Рошаль считает, что Чазов создал один из мощнейших в мире кардиоцентров и болезнь для него была «незаслуженной совершенно»

Рошаль назвал Чазова «бриллиантом отечественной медицины». Фото: сайт НМИЦ кардиологии Минздрава России

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высоко оценил роль Евгения Чазова, скончавшегося 12 ноября, в жизни нашего государства.

- Он не только построил дом и дерево посадил, он сделал очень много для отечественного здравоохранения, - заявил Леонид Михайлович в интервью «Комсомольской Правде».- И его деятельность, конечно, вызывает восхищение. И не только тем, что он создал один из мощнейших в мире кардиологических центров и был специалистом высокого класса. Он сумел сформировать школу своих учеников, из этой школы вышли академики, которые стали продолжателями его дела.

Евгений Иванович, по мнению Рошаля, очень много сделала для охраны здоровья людей, когда был министром здравоохранения СССР, когда создал Четвертое управление – одно из лучших и интересных, которое работает и действует до сих пор и является высоким эталоном.

По словам Рошаля, Чазов достоин очень многих наград и он имеет эти для награды. «Но все равно - мало, - считает Доктор Мира. - И очень жаль, что сейчас не позвонишь и не поговоришь с ним. И болезнь, конечно, для него была незаслуженной совершенно. Он мог бы еще продолжать жить и работать».

Рошаль назвал Чазова «бриллиантом отечественной медицины».

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