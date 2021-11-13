«Проваливайте, иначе похороним в море»: турки возмутились присутствием американских кораблей в Черном море

Турки раскритиковали США за действия в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели турецкого издания Haber7 возмутились присутствием кораблей Соединенных Штатов Америки в Черном море.

Пользователи согласились с позицией России, что американским военным нечего делать в этом регионе и призвали корабли США «убираться восвояси».

- Цель сатаны — окрасить Черное море в алый цвет. Мы ни в коем случае не должны поддерживать такую позицию. К черту НАТО. НАТО не друг нам, — написал один из читателей

- Проваливайте из Черного моря, американские колонизаторы, иначе похороним в море, — согласился другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто посчитал происходящее «спектаклем» и тайной договоренностью Москвы и Вашингтона, указав на совместную операцию двух стран в Сирии.

Ранее сообщалось, что российские истребители сопроводили самолеты американских ВВС над акваторией Черного моря. Радиолокационные средства контроля воздушного пространства дежурных средств противовоздушной обороны Южного военного округа зафиксировали две приближающиеся к госгранице России иностранные воздушные цели. Для их идентификации в воздух подняли истребители Су-30СМ и Су-27.