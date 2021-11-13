Новые QR-коды будут выдавать в МФЦ и на Госуслугах

Россияне смогут получить новые QR-код можно будет получить в МФЦ и на Госуслугах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне смогут получить QR-коды нового вида в МФЦ или на портале «Госуслуги». Также ведутся переговоры с «Почтой России».

Как пишет газета «Коммерсант», документы будут доступны как в бумажном, так и в электронном виде.

- Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере как "пропуска" куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения, — говорится в сообщении издания.

Ранее заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов заявил, что проверка QR-кодов вакцинированных или переболевших ковидом на железнодорожном транспорте будет несложной, она будет проходить онлайн. По словам Пегова, все поезда уже оснащены необходимыми для этого устройствами. При этом заместитель директора РЖД считает, что введение QR-кодов никак не отразится ни на пассажиропотоке, ни на уровне комфорта для пассажиров, который останется «на том же самом уровне».