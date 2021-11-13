Лукашенко поручил установить палатки в лагере мигрантов у границы и кормить там детей

Александр Лукашенко поручил организовать в приграничном лагере мигрантов пункты, где будут кормить детей. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил упорядочить доставку и распределение гуманитарной помощи детям мигрантов, которые стоят лагерем на белорусско-польской границе. Об этом сообщает его пресс-служба.

В субботу, 13 ноября, Александр Лукашенко дал указание военным установить в лагере несколько палаток, где будет аккумулироваться вся поступающая гуманитарная помощь. Ее будут равномерно распределять среди мигрантов. В этих же палатках будут кормить детей мигрантов.

«Самое главное - накормить детей!», - сказал Александр Лукашенко.

Сообщается, что военные уже начали выполнять это поручение президента.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Александр Лукашенко предложил перевезти детей и беременных женщин в белорусские санатории или в один из детских оздоровительных лагерей. Беженцы отвергли это предложение и попросили помочь им прямо там, на границе.

В то же время президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с мигрантами нужно решать вопросы гуманитарного характера.

-«Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью», - сказал Путин в интервью ВГТРК.