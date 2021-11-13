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Общество13 ноября 2021 12:57

Минпросвещения не планирует переводить школы на дистанционку

Все зависит от эпидемической ситуации в отдельных образовательных учреждениях, отметил глава ведомства Сергей Кравцов
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Российские школы не планируют переводить на дистанционку

Российские школы не планируют переводить на дистанционку

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил об отсутствии планов по переводу школ на дистанционное обучение. Все зависит от эпидемической ситуации в отдельных образовательных учреждениях.

- Меры, которые предложены Роспотребнадзором, показали свою эффективность. Меры, рекомендованные Роспотребнадзором, работают, и нет вспышек массовых коронавируса, если меры соблюдаются. Считаем, что продление их - правильное решение, — отметил Кравцов.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России было зафиксировано 39 256 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии был выявлен 9 031 851 случай. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболело 4158 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 3273 случая. Тройку замыкает Московская область с 2891 случаев. Кроме того, за сутки медики зафиксировали 1241 летальный исход. Еще 33 802 человек выписали из больницы.