Британский генерал призвал чиновников страны быть осторожными в высказываниях о России

Генерал Британии призвал власти страны быть осторожными из-за риска войны с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Ник Картер призвал чиновников страны быть осторожными из-за риска войны с Россией.

- Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. И я думаю, что характер конкуренции между государствами и великими державами ведет к усилению напряженности. Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам, — цитирует Картера Daily Express.

Поводом для беспокойства стал миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, считают авторы издания.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты Америки уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины. Отмечается, что американская сторона не привела никаких доказательств, а также не предоставила ЕС данные, на основании которых были сделаны такие выводы. Американские чиновники при этом выразили опасения, что РФ может рассматривать возможность "военной операции".

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не угрожает, а перемещение вооруженных сил РФ по ее территории не должно никого беспокоить.

Также россиийский лидер Владимир Путин назвал алармисткими заявления о том, что РФ планирует "вторжение" на Украину. Глава государства добавил, что Москву часто обвиняют в несоблюдении Минских соглашений, однако не могут четко сформулировать свои претензии.