В Белоруссии сообщили, что на границе с Польшей находятся около 2 тысяч мигрантов

На границе Белоруссии и Польши находятся около 2 тысяч мигрантов Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Госпогранкомитета Белоруссии Игорь Буткевич сообщил, что на границе с Польшей находятся около двух тысяч мигрантов.

- Здесь (в лагере) находятся граждане разных государств, разных национальностей, порядка 2 тысяч человек, — сказал Буткевич в разговоре с журналистами.

По его словам, беженцы до сих пор стремятся попасть в Европу, однако их туда не пускают по различным причинам. Обстановка на границе остается сложной, но Белоруссия старается обеспечивать беженцев всем необходимым. В частности, поставляется вода и дрова.

Ранее пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщила, что группа до 100 мигрантов смогла прорваться на территорию Польши. Там же уточнили, что речь идет о мигрантах, перемещение которых пограничники фиксировали в пятницу, 12 ноября. По словам пресс-службы, ситуация на границе никак не поменялась.

Напомним, в понедельник, 8 ноября, многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к границе Польши, где их встретили польские силовики и даже применили газ. Министр обороны республики заявил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны, а польские войска были приведены в состояние шестичасовой готовности. Позже нескольким десяткам беженцев все-таки удалось прорваться на территорию Польши.