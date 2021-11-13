Гинцбург заявил, что QR-коды на транспорте и в общественных местах помогут избежать серьезных мутаций COVID-19

Гинцбург высказался о введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте. По мнению ученого, отсутствие невакцинированных людей в местах массового скопления людей поможет предотвратить появление значимых мутаций коронавируса SARS-CoV-2.

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут, соответственно, заражаться, с одной стороны, а с другой стороны — дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, соответственно, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19», — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее на kp.ru сообщалось, что российское правительство в качестве экстренной меры на фоне сложной ситуации с коронавирусом внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте.