Террористы застрелили индийского офицера и его семью

В Индии террористы убили офицера и его семью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неизвестные террористы атаковали в субботу конвой сухопутных сил в северо-восточном индийском штате Манипур. В результате произошедшего погибли офицер, его жена и сын, а также еще четверо военных.

Как сообщил телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Чурачандпур недалеко от границы с Мьянмой. Служащие батальона элитного подразделения «Ассамские стрелки» возвращались с позиций в передовой лагерь.

Место происшествия оцепили. Сейчас идут поиски террористов. В Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, однако пока ни одна из них не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Ранее неизвестный мужчина бросил гранату РГД-5 в сторону азербайджанских военных, дежуривших на посту у села Дашалты в окрестностях города Шуша в Карабахе. Российские миротворцы задержали нападавшего. Информации о пострадавших в результате произошедшего пока нет.