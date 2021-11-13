В финальных испытаниях трека «Культура» конкурса «Лидеры России» участвуют 106 управленцев

В торжественном открытии финала трека принял участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Фото: АНО «Россия – страна возможностей».

В Санкт-Петербурге стартовали финальные испытания трека «Культура» управленческого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Представителям 33 регионов России предстоит встретиться с наставниками конкурса, прослушать лекции от известных деятелей культуры и принять участие в сессии «Культура 2035». Имена победителей трека будут объявлены 14 ноября.

Финалистов приветствовала министр культуры РФ Ольга Любимова.

- Сегодня отрасль как никогда нуждается в талантливых управленцах. Российские учреждения культуры ждут неординарных организаторов, обладающих колоссальной творческой энергией. И очень радостно видеть повышенный интерес к данному направлению со стороны участников. Цифры говорят за себя. Более шести тысяч людей пробовали свои силы в конкурсных испытаниях, - отметила глава Минкульта России.

По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, одно их самых ценных качеств конкурса «Лидеры России» - возможность поработать в команде единомышленников. Независимо от того, останутся его участники на своих рабочих местах или будут продвигаться дальше по карьерной лестнице, конкурс становится для них ресурсом, который помогает быстрее реализовывать любые проекты, как творческие, так и управленческие. Не менее ценен опыт общения с наставниками.

- Одно из самых главных преимуществ конкурса – наставники, это очень авторитетные люди. Встреча с ними определенно даст вам большой импульс в развитии и позволит двигать ваши проекты вперед, - подчеркнул Сергей Новиков.

Трек «Культура» впервые появился в четвертом сезоне «Лидеров России», его главная цель - найти руководителей, способных создавать и развивать важные культурные проекты. Как отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, это самый женский трек конкурса: женщины среди финалистов этого сезона составили 40%. Всего же на участие в треке «Культура» конкурса «Лидеры России» поступило более 6700 заявок со всей страны. Участников выбирали по итогам дистанционных отборочных испытаний. Управленцы, показавшие наилучшие результаты, были приглашены в очный этап.

В топ регионов–лидеров по числу финалистов вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Архангельская область, Нижегородская, Свердловская области и Ханты–Мансийский автономный округ – Югра. Среди финалистов – управленцы разного уровня, разного возраста и профессионального опыта: 30 руководителей среднего звена, 24 руководителя высшего звена, 15 глав организаций. У 31 участника финала есть два и более диплома о высшем образовании, 12 человек являются кандидатами наук, еще один получил степень MBA. Большинство финалистов – в возрасте от 31 до 35 лет. Самому молодому участнику Никите Семенову из Москвы всего 23 года.

Победители трека смогут поработать с наставником из числа лучших специалистов России в области культуры. Кроме того, у них есть шанс занять должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях.