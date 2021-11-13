Для российских пенсионеров создают виртуального помощника Нину

Для пенсионеров в России разрабатывают голосового помощника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Голосового помощника для пенсионеров разрабатывают в России. Он получил имя Нина и сейчас работает в тестовом режиме. Нина будет помогать пожилым людям работать с цифровыми сервисами, компьютерами, а в случае необходимости сама сможет обратиться в экстренные службы.

О том, какими преимуществами обладает Нина по сравнению с зарубежными и уже существующими российскими аналогами, рассказывает RT со ссылкой на пресс-службу Грозненского государственного нефтяного технического университета, где разрабатывается проект.

Нина сможет работать в режиме офлайн, писать под диктовку, распознавать речь с акцентом, чего не умеют многие существующие голосовые помощники. Также взаимодействие Нины с персональным компьютером будет более полным.

«В нашем продукте мы планируем реализовать эти функции. Сам сервис мы делаем интуитивно понятным, чтобы каждый пользователь, вне зависимости от возраста и состояния здоровья, смог в нём разобраться. Помощник просто будет вместо вас управлять компьютером с вашим голосом. Донести информацию о нём до пожилых людей или пользователей с ОВЗ сможет их окружение — родители, родственники, знакомые, друзья и даже врачи», — рассказывают разработчики.

В мобильной версии Нины предполагается возможность синхронизации с компьютером. Это позволит пользоваться помощником вне дома.

«Мы также закладываем в софт возможность обратиться в экстренные службы при резком ухудшении самочувствия пользователя», — добавили разработчики.

Ранее на kp.ru рассказывалось, что голосовой помощник «Алиса» в приложении Яндекс научилась помогать пользователю в быстром поиске его QR-кода о вакцинации.