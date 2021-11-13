Самолеты-разведчики НАТО четырежды за сутки появились над Черным морем Фото: Военно-воздушные силы США

Разведывательные самолеты НАТО четыре раза за сутки были замечены над Черным морем российскими радиолокационными средствами, рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

Силы Черноморского флота России сопроводили самолеты Североатлантического альянса, сообщили в ведомстве. В частности, были отслежены маневры стратегического разведывательного самолета ВС Соединенных Штатов U-2S, которые провел разведку у границ России из воздушного пространства Украины.

Как рассказали в Минобороны, сейчас активные действия американских кораблей и авиации НАТО сместились в на северо-запад Черноморского региона. Так, эсминец «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» провели совместные учения с кораблями Турции, Румынии и Украины.

Напомним, ранее радары России засекли шесть самолетов НАТО над Черным морем за сутки.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин назвал серьезным вызовом военные учения Соединенных Штатов и НАТО в Черном море. Он особенно подчеркнул тот факт, что маневры были незапланированными.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что Москва полностью контролирует ситуацию вокруг активности США в Черном море и готова ответить на любую провокацию.