Лукашенко объяснил, почему у него сложились теплые отношения с Путиным Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него сложились братские и теплые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку оба политика имеют схожие взгляды на действительность.

«У нас очень братские, теплые отношения с ним. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?». Философским языком говоря… Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа», – рассказал белорусский президент в интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Лукашенко, у лидеров России и Белоруссии одинаковые ценности, на которых они выросли, несмотря на то, что в каких-то обстоятельствах президенты по-разному «перемалываю» действительность.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября президенты России и Белоруссии подписали интеграционный декрет Союзного государства. Таким образом, они утвердили 28 интеграционных программ. Также лидеры двух государства утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.