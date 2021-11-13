Врач: «Покупать сертификаты о прививке – как бензином защищать деревянный дом от пожара»

Профессор назвал бессмысленной покупку сертификатов о вакцинаии от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покупка россиянами сертификатов о вакцинации от коронавируса не имеет смысла, поскольку приобретение документа не спасает его владельца от заражения COVID-19, считает профессор, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Покупать документы, что ты вакцинирован, бессмысленно. А опасность заразиться – реальная. Это все равно, что бензином защищать свой деревянный дом от пожара», – сказал врач в интервью kp.ru.

Аграновский заявил, что продающих сертификаты о вакцинации можно приравнять к преступникам. Кроме того, продажа таких документов не позволяет формировать актуальную статистику о вакцинированных, поскольку россияне с поддельными сертификатами формально числятся в базе привитых, отметил он.

Профессор также рассказал, как можно высчитать примерный процент продавцов липовых сертификатов в том или ином регионе. Для этого нужно запросить данные о вакцинированных, находящихся в «красной зоне» госпиталей, и если их количество окажется подозрительно большим, значит активность продавцов в этой области высокая.

«Если вы принципиальный вакциноскептик, лучше ничего не делайте. Рискуйте дальше, испытывайте неудобства. Это только ваша принципиальная позиция. Но платить жуликам деньги за липу неправильно. Мы теряем людей, а Россия занимает одну из первых строчек по количеству ежедневной летальности от COVID-19», – заключил Аграновский.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в России начали покупать поддельные сертификаты о вакцинации зарубежными вакцинами.