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Спорт13 ноября 2021 16:37

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за сборную России по хоккею

Спортсмен побил рекорд Александра Овечкина, забросив шайбу шведам в возрасте 16 лет
Абдулла ШАКИРОВ
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Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за сборную России по хоккею

Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за сборную России по хоккею

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард сборной России по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Он отличился в возрасте 16 лет в матче против сборной Швеции на Кубке Карьяла.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему Александру Овечкину, забившему гол в возрасте 17 и 11 месяцев в 2003 году. Для Мичкова эта шайба стал дебютной за сборную России.

Сейчас в матче Россия – Швеция перерыв. Счет после второго периода 3:2 в пользу шведов.

Как писал сайт kp.ru, Матвей Мичков вошел в историю как самый молодой игрок, который когда-либо играл за национальную команду. Ему удалось попасть в первую сборную страны раньше, чем это сделали Владислав Третьяк и Александр Овечкин.

Напомним, сборная России в первом матче Кубка Карьяла програла команде Финляндии со счетом 0:3.