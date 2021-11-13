Матвей Мичков стал самым молодым автором гола за сборную России по хоккею Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард сборной России по хоккею Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории национальной команды. Он отличился в возрасте 16 лет в матче против сборной Швеции на Кубке Карьяла.

Предыдущее достижение принадлежало нападающему Александру Овечкину, забившему гол в возрасте 17 и 11 месяцев в 2003 году. Для Мичкова эта шайба стал дебютной за сборную России.

Сейчас в матче Россия – Швеция перерыв. Счет после второго периода 3:2 в пользу шведов.

Как писал сайт kp.ru, Матвей Мичков вошел в историю как самый молодой игрок, который когда-либо играл за национальную команду. Ему удалось попасть в первую сборную страны раньше, чем это сделали Владислав Третьяк и Александр Овечкин.

Напомним, сборная России в первом матче Кубка Карьяла програла команде Финляндии со счетом 0:3.