Взрыв произошел в Кабуле, есть пострадавшие Фото: REUTERS

В западной части Кабула прогремел взрыв, в результате происшествия пострадали местные жители, рассказал очевидец.

По информации РИА Новости, бомба взорвалась в автомобиле. Раненных госпитализировали в больницу. О погибших пока не сообщается.

Отмечается, что инцидент произошел в районе, где проживают главным образом хазарейцы – ираноязычный народ, приверженцы шиизма.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября в столице Афганистана произошли два мощных взрыва рядом со зданием госпиталя имени Мухаммада Дауд-хана. Сообщалось о человеческих жертвах.

Напомним, 8 октября 2021 мощнейший взрыв прогремел в шиитской мечети Сеид-Абад, расположенной в провинции Кундуз на севере Афганистана. По предварительной информации, в результате погибли около 100 человек, еще десятки получили ранения.

Тем временем Совет безопасности России выступил за постоянное присутствие ООН в Афганистане.