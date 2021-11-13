В Греции будут сажать на три месяца за фейки о коронавирусе

За распространение ложных сведений о ковиде в Греции ввели уголовное наказание. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Греции парламентарии проголосовали за уголовное наказание за распространение фейковы новостей о COVID-19. За ложные новости, «способные вызвать беспокойство или страх у граждан или поколебать доверие общества к национальной экономике, обороноспособности страны или общественному здравоохранению» будут лишать свободы минимум на три месяца, пишет РИА Новости.

Ранее в УК Греции существовала статья «Распространение ложных новостей». В ней говорилось об ответственности за фейковые сообщения, которые «вызывают страх у неопределенного числа людей или у определенного круга или категории лиц, которые, таким образом, вынуждены совершать незапланированные действия или отменять их, рискуя нанести ущерб экономике, туризму или обороноспособности страны или нарушить ее международные отношения». В новой редакции из перечня отраслей, которые могут пострадать из-за распространения ложных новостей, исключили исключили, но добавили общественное здравоохранение.

Это назвали необходимым дополнением, так как «во время пандемии коронавируса COVID-19 наблюдалось широкое распространение новостей, беспокойства и паники среди граждан, особенно по вопросам общественного здравоохранения».

Ранее за фейки предусматривалось лишение свободы от 10 дней до трех лет или штраф. В новая редакция статьи говорится о сроках от трех месяцев до пяти лет и штрафе.

Ранее на kp.ru рассказывалось, как устроена система торговли поддельными документами о вакцинации и какое наказание ждет продавцов и покупателей.