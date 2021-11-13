Натравивший собаку на женщину в Мытищах арестован на два месяца Фото: кадр из видео

Мужчину, натравившего собаку на прохожую в подмосковных Мытищах, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Московской области.

«Суд избрал в отношении 35-летнего обвиняемого в хулиганстве в Мытищах меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 января 2022 года», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел в октябре 2021, однако задержали обвиняемого только 12 ноября 2021. Ранее мужчина и женщина не были знакомы.

Пострадавшая рассказала, что водитель красной Audi чуть не сбил ее. Она достала мобильный телефон и стала снимать на видео машину. Водитель увидел это, вышел и выпустил из машины бойцовскую собаку со словами: «Взять, взять».

По видео и номерам автомобиля сотрудники полиции установили личность мужчины. Им оказался 35-летний местный житель.