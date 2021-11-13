Эстония построит 130-километровую стену из колючей проволоки на границе с Россией

Эстония опасается, что мигранты с территории Белоруссии пойдут через Россию к ее границам. Фото: REUTERS

Стену из колючей проволоки длиной в 130 километров планирует построить Эстония на границе с Россией. Такое заявление сделал министр обороны республики Калле Лаанет, пишет РИА Новости.

Таким образом Эстония предполагает защититься от возможной гибридной атаки с использованием нелегальных мигрантов. У Эстонии нет общих границ с Белоруссией, но министр обороны не исключает, что нелегальные мигранты могут проникнуть в страну с белорусской территории через Россию.

«Помимо размещения заградительной проволоки мы в сотрудничестве с департаментом полиции и погранохраны, а также вооруженным ополчением «Кайтселиит» готовы внести вклад в охрану границы. Переговоры с ведомствами начались», — сказал Калле Лаанет.

В то же время эстонская полиция сдвигает средства сдерживания мигрантов к восточной границе. Об этом заявил генеральный директор департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер изданию Рostimees. Вахер считает маловероятной развитие ситуации по сценарию «глобальной гибридной атаки», но не исключает, что ситуация может измениться. Сегодняшнюю ситуацию на эстонской границе Эльмар Вахер назвал «до отвращения спокойной».

В то же время, как сообщалось на kp.ru, Польша собирается построить на границе с Белоруссией стену высотой более пяти метров.

«Мы хотим, чтобы заграждение было установлено до конца первого полугодия 2022 года, это будет сооружение длиной 180 км, высотой 5,5 м, там будут использованы самые современные решения», - рассказал министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский.