США выделят более $3 млн на «развитие СМИ» и «просвещение гражданского общества» в Молдавии

Госдепартамент США намерен выделить гранты на развитие СМИ и гражданского общества Молдавии. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Средства на работу с молдавскими медиа и гражданским обществом Молдавии намерен выделить Госдепартамент США. Как пишет RT, речь идет о сумме более чем в $3 млн.

На работу со СМИ Госдеп готов выделить около $3,2 млн.

«Цель проекта — развитие продуктивности молдавских СМИ на местном уровне в интересах обеспечения плюрализма мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов, производимых СМИ на территории Молдавии», — цитирует издание описание гранта.

Также предполагается работа с местным населением и выработка у него навыков «критически оценивать» контент, распространяемый в молдавских СМИ и социальных сетях.

Также предполагается работа с гражданским обществом Молдавии.

«Отдел публичной дипломатии посольства США объявляет открытый конкурс для организаций на подачу заявления о заинтересованности в реализации проектов, способствующих развитию и просвещению гражданского общества в Молдавии», — пишет RT.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обратился в к Сенату Соединенных Штатов принять новые санкции против трубопровода «Северный поток – 2», которые остановят реализацию проекта.