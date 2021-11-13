Генерал Москаль назвал регионы, которые Украина рискует потерять Фото: REUTERS

Несколько областей Украины могут войти в состав России в рамках якобы разработанного проекта «Новороссия», считает бывший глава Закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант Геннадий Москаль.

«Проект «Новороссия» никто в Москве не отбрасывал. Это однозначно… Наше политическое руководство говорит, что все хорошо, все спокойно. Под угрозой проекта «Новороссия», который разрабатывал Сурков и господин Козак, – Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», – заявил отставной генерал в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Москаля, именно в этих регионах Украины наиболее сильны пророссийские настроения. Он отметил, что Россия может использовать любой повод для войны с Украиной, однако не сделает этого до запуска трубопровода «Северный поток – 2».

Как писал сайт kp.ru, ранее на Украине заявили о «принадлежащих» стране пяти российских регионах.