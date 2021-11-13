Аромат пятого поколения: Истребителю Су-75 Checkmate посвятили парфюм Фото: кадр из видео

Гокорпорация «Ростех» создала эксклюзивный парфюм, посвященный российскому однодвигательному истребителю Су-75 Checkmate. Аромат представят на международном авиасалоне Dubai AirShow 2021, тогда же состоится и премьерный зарубежный показ самого самолета.

«Checkmate – аромат пятого поколения. Для тех, кто управляет игрой», – сказано в видеоролике о парфюме, опубликованном на сайте госкорпорации.

Судя по ролику, крышка флакона будет выполнена в виде шахматного коня. Другие подробностей проекта пока не раскрываются.

Напомним, российский однодвигательный истребитель Су-75 Cheсkmate впервые представят за границей в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

Ранее kp.ru писал о новом самолете «Ростеха», который построен с технологией малозаметности и оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Поднять машину в воздух планируется в 2023 году. В 2026 году начнется его серийное производство. Новинка была представлена на авиационно-космическом салоне «МАКС-2021» и получил высокую оценку специалистов.