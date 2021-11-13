ГИБДД предупредила о массовых проверках водителей в пяти регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Госавтоинспекции начали массовые проверки в регионах России. Профилактические мероприятия пройдут в пяти субъектах страны.

В Челябинской области дорожные инспекторы проведут проверки нарушений правил в отношении пешеходов. С 12 по 26 ноября 2021 с водителями будут проводить разъяснительную работу при помощи громкоговорителей, кроме того, для предупреждения наездов на пешеходов будут использованы листовки. Пешеходам в свою очередь напомнят о необходимости носить одежду со светоотражающими элементами, сказано на сайте управления ГИБДД Челябинской области.

ГИББД Самарской области 13 и 14 ноября будет выявлять на дорогах нетрезвых автомобилистов. Проверки коснутся всех проезжающих водителей, для чего задействуют максимальное число сотрудников, включая руководящий состав, говорится в сообщении на сайте Госавтоинспекции региона.

Пьяных водителей ловят и на дорогах Ивановской области. Там, по сообщению региональной ГИБДД, от управления автомобилями за четыре дня отстранили 20 человек. Аналогичные мероприятия идут в Белгородской области, где, как и в Самарской области, проводят сплошные проверки, а также в Кабардино-Балкарии.