Сторонники Саакашвили проводят митинг в поддержку политика у парламента Грузии Фото: REUTERS

В Тбилиси проходит митинг в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Участники акции собрались у здания парламента страны, среди митингующих члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» и отдельные политики.

Как передает грузинский телеканал Mtavari Arxi, сторонники Саакашвили требуют от властей перевести политика из тюремной больницы в обычную клинику и освободить его из-под ареста. Кроме того, среди требований митингующих отмена результатов муниципальных выборов, прошедших в октябре 2021. Протестующие заняли всю площадь перед зданием, в связи с чем были выставлены усиленные наряды полиции.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021. В отношении бывшего президента возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. В начале ноября политик сам сообщил, что пошел 35-й день его голодовки и он находится в «критическом» состоянии.