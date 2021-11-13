Украина разместит комплексы «Нептун» на южных границах страны Фото: кадр из видео

Министерство обороны Украины намерено разместить ракетные комплексы «Нептун» на южных границах страны, заявил глава ведомства Алексей Резников.

«От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», – приводятся слова Резникова на сайте украинского Минобороны.

Министр заявил, что Киев ускорит строительства базы Военно-морских сил в Бердянске, которая должна стать частью большого флота, анонсированного ранее президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом направлении страна работает с западными партнерами, в том числе с Соединенными Штатами, добавил Резников.

Как писал сайт kp.ru, гендиректор ГККБ «Луч» Олег Коростелев говорил, что «Нептун» способен уничтожить Крымский мост. По его словам, комплекс на скорости около 900 км/ч на расстояние до 280 км может нести боеголовку массой 150 кг.

В июле 2021 Зеленский объявил о принятии Украиной ракетного комплекса «Нептун» на вооружение.