Украинские ТЭС приостановили работу из-за нехватки топлива Фото: wikimedia.org

Порядка 60% государственных теплоэлектростанций приостановили работу в связи с дефицитом угля.

Как сообщается на сайте компании «Укрэнерго», в субботу, 13 ноября, простаивают 14 энергоблоков Луганской, Углегорской, Криворожской, Закарпатской, Змиевской, Трипольской ТЭС, а также Харьковской ТЭЦ-5 и ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Еще шесть энергоблоков находятся на ремонте.

На государственных станциях работают только три энергоблока. Также четыре энергоблока задействованы на частных ТЭС.

Как писал сайт kp.ru, ранее Украина обратилась за аварийной помощью к Словакии в связи с дефицитом в энергосистеме, возникшим из-за аварийного отключения двух блоков Бурштынской тепловой электростанции.

Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.сообщал, что Украина испытывает острый дефицит в энергоресурсах и хочет начать закупать уголь и электроэнергию на Донбассе. С просьбой обсудить этот вопрос представители Киева обратились во время заседания экономподгруппы 9 ноября 2021.