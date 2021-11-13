Пять человек погибли в ходе протестов в Судане Фото: REUTERS

В результате протестов в суданском Омдурмане в субботу, 13 ноября, погибли пять человек.

Все погибшие были застрелены военными. Кроме того, многие из протестующих получили тяжелые ранения. Военные препятствуют доставке пострадавших в больницы, сообщается в Facebook Центрального комитета врачей Судана.

Отмечается, что силы Совета военного переворота вторглись в одну из больниц и избили дежурных врачей, а также арестовали нескольких мирных жителей.

Как писал сайт kp.ru, ранее по меньшей мере 140 человек пострадали и семь погибли в Судане в результате стрельбы по демонстрантам, которые выступают против ареста премьера и других членов правительства страны 25 октября 2021.

В конце октября в Хартуме, его пригороде и в ряде другух городов Судана прошли массовые акции под названием «Демонстрация миллионов 30 октября». Центральный комитет врачей Судана сообщал о гибли трех демонстрантов и более 110 раненых в результате применения огнестрельного оружия и слезоточивого газа. Полиция страны опровергла сообщения о применении оружия против граждан.