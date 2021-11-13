В Госдуме ответили на статью WSJ о компромате России на США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал статью Wall Street Journal о якобы имеющимся у России серьезном компромате на власти Соединенных Штатов. По его мнению, подобные заявления являются частью борьбы между американскими элитами.

«Не знаю, какой есть компромат на американцев – мы не строим на этом отношения между нашими странами. Мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки, никогда не пытались вмешиваться…Такие заявления – есть внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США, ничто иное», – заявил парламентарий в беседе с РИА Новости.

Разыгрывать российскую карту во внутренних интригах неправильно, опасно и недальновидно, отметил депутат.

Как писал сайт kp.ru, обозреватель WSJ Холман Дженкинс-младший написал статьь, в которой заявил о компромате России на США. По его словам, Москва обладает опасными для американских эдлит сведениями.