Вучич уверен, что договорится с Путиным о приемлемой цене на газ Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич надеется договориться на встрече с российским лидером Владимиром Путиным о приемлемой для его страны цене на газ. Политик отметил, что Сербия увеличила потребление голубого топлива, и ей требуется значительно больше газа, чем раньше.

«Я уверен, что мы найдем решение вещей, касающихся газа. Это цена газа, это количество. Нам нужен все больший объем – тратим, расходуем больше. 1,1 миллиарда кубометров газа ранее мы использовали, а сейчас 2,7. Мы должны договориться о больших объемах поставок газа, поскольку у нас экономика растет быстрее всего в Европе. Я с большой надеждой жду встречи с Путиным», – заявил Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Сербский лидер подчеркнул, что эта встреча чрезвычайно важна для него. В зависимости от ответа президента России, отметил Вучич, он вернется домой «или как полковник, или как покойник». Также политик добавил, что Путин всегда проявлял в трудных обстоятельствах по отношению к Белграду взаимопонимание.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вучич заявил, что надеется на помощь России в условиях энергетического кризиса и намерен обратиться с этим вопросом к российскому президенту. По его словам, он будет просить у Путина «максимально большой процент нефтяной формулы и как можно более низкий процент биржевой формулы». Те цены, которые сейчас на бирже, не сможет выдержать никто, отметил политик.