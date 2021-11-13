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В мире13 ноября 2021 22:58

Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая

Молодой человек был умер во время несения службы
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом инциденте 13 ноября сообщили в командовании 17-й механизированной бригады Войска польского.

Известно, что молодой человек был умер во время несения службы на границе.

- В ходе несения службы на польско-белорусской границе произошел несчастный случай, в результате которого умер польский солдат , - говорится в сообщении ведомства, которое цитируют РИА Новости.

Также отмечается, что в случившем не принимали участвовали третьи лица. Военные уточнили, что солдат скончался в результате случайной стрельбы из оружия на границе с Белоруссией.