В спринте Гран-при Бразилии Хэмилтон будет стартовать последним из-за нарушения регламента

Результат британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19-го этапа Чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - аннулирован. Причиной стал болид спортсмена, который не соответствовал техническому регламенту соревнований. Об этом сообщили в пресс-службе "Формулы-1".

Днем ранее семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" одержал победу в квалификации к спринтерской гонке Гран-при Бразилии - 19 этапа Чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Вторым стал нидерландский спортсмен Макс Ферстаппен из "Ред Булл", а третьим оказался партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас.