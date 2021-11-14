Президент Сербии Вучич признался, что многому учится у Путина Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у российского коллеги Владимира Путина.

По его мнению, лично для него, как и для Сербии, встречи с Путиным всегда были очень важны.

- Он (Владимир Путин) именно тот, кто возвысил Россию. Он и в политическом и военном смыслах возвысил Россию, а также по силе экономической устойчивости, - сказал сербский лидер в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Накануне предстоящей встречи с президентом РФ Вучич также подчеркнул большую значимость переговоров сторон. В зависимости от ответа Путина, отметил Вучич, он вернется домой "или как полковник, или как покойник". Также политик признался, что Путин в трудных обстоятельствах всегда проявлял взаимопонимание по отношению к Белграду.

Напомним, президент Сербии надеется договориться с главой России о приемлемой для его страны цене на газ.