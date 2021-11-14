Сенатор Пушков раскритиковал слова британского генерала о "напряженности" в отношениях с Россией Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова начальника штаба обороны Великобритании, генерала Ника Картера. В своих заявлениях Катер отмечал, что отношения РФ и Запада испытывают небывалую напряженность, более серьезную, чем во времена холодной войны.

- Неужели? Четыре тысячи мигрантов угрожают теперь и Британии? Или причина совсем иная, и это западный альянс в военном отношении все ближе подбирается к России - в Черном и Балтийском морях, на Украине, в Прибалтике? – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что на самом деле ситуация обострилась давно, и причина этому - не беженцы на польско-белорусской границе.

Ранее генерал Ник Картер призвал чиновников страны быть осторожными из-за риска войны с Россией.

- Мы живем в более конкурентном мире, чем были даже десять или 15 лет назад. Характер конкуренции между государствами ведет к усилению напряженности. Мы должны быть осторожны, - сказал Картер.

Незадолго до этого США уведомили Европейский союз (ЕС) о риске "вторжения" России на территорию Украины. По данным Bloomberg, американская сторона не привела никаких доказательств, а также не предоставила ЕС данные, на основании которых были сделаны такие выводы.