Гинцбург рассказал о необходимости ревакцинации "Спутником Лайт" раз в полгода

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации.

По его мнению, в условиях распространения коронавируса штамма "дельта" россиянам, которые ранее уже были привиты, следует вакцинироваться "Спутником Лайт" раз в полгода.

- В рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации сказано: раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", - рассказал ученый РИА Новости.