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Здоровье14 ноября 2021 4:28

Гинцбург рассказал о необходимости ревакцинации "Спутником Лайт" раз в полгода

Источник:kp.ru
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Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации.

По его мнению, в условиях распространения коронавируса штамма "дельта" россиянам, которые ранее уже были привиты, следует вакцинироваться "Спутником Лайт" раз в полгода.

- В рекомендациях Минздрава РФ по вакцинации сказано: раз в шесть месяцев в условиях сложной эпидобстановки надо ревакцинироваться. Я полностью это поддерживаю, ревакцинироваться "Спутником Лайт", - рассказал ученый РИА Новости.