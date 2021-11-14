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Общество14 ноября 2021 6:00

Французские кулинары раскрыли главные ошибки при приготовлении макарон

Среди них они выделили добавление оливкового масла
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Французские кулинары раскрыли главные ошибки при приготовлении макарон

Французские кулинары раскрыли главные ошибки при приготовлении макарон

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Французские эксперты, кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис поделились секретами идеального приготовления макарон. Специалисты перечислили главные ошибки при их приготовлении, пишет Le Figaro.

Так, одна из самых частых ошибок при готовке макарон - добавление оливкового масла. Все дело в том, что оно не смешивается с водой, а лишь поднимается на поверхность. Именно поэтому нет никакого смысла в его использовании при варке.