Три человека скончались и более 500 пострадали от укусов скорпионов в Египте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На юге Египта в провинции Асуан наблюдается нашествие скорпионов. Три человека уже скончались от яда членистоногих, а более 500 граждан пострадали от укусов. Последние госпитализированы в медучреждения для введения противоядия.

Местные власти предполагают, что это может быть связано с непогодой, сообщает издание NewsBreak. Речь идет об аномальных ливнях и граде в данном регионе, которые являются достаточно редким явлением для этих широт.

Не исключается и то, что штормовой ветер с дождем мог разрушить норы скорпионов из-за чего они и пришли к жилым домам людей.

Ранее сайт kp.ru писал, как в одном из районов Башкирии очевидцы засняли на камеру нашествие насекомых. На опубликованных кадрах видеоролика видно, как саранча заполонила всю дорогу между населенными пунктами, видно, как она периодически попадает на стекло.