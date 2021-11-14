Что произошло в ночь на 14 ноября

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Польский солдат погиб на границе с Белоруссией в результате несчастного случая. Об этом инциденте 13 ноября сообщили в командовании 17-й механизированной бригады Войска польского. Молодой человек умер во время несения службы на границе. Также отмечается, что в случившем не принимали участвовали третьи лица. Военные уточнили, что солдат скончался в результате случайной стрельбы из оружия на границе с Белоруссией.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала европейские страны объединиться для того, чтобы вместе противостоять строительству построенного трубопровода "Северный поток-2". По убеждению Трасс, объект грозит "подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми государствами, которые полагаются на ее газ".

Россияне имеют возможность получить максимально высокую пенсию из возможных, однако для этого необходимо подтвердить свой трудовой стаж, особые условия труда, заработок и другие условия. Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила гражданам, какие документы нужны для оформления такой пенсии.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках ревакцинации. По его мнению, в условиях распространения штамма "дельта" россиянам, которые ранее уже были привиты, следует ревакцинироваться "Спутником Лайт" раз в полгода.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что многому учится у российского коллеги Владимира Путина. Он отметил, что лично для него, как и для Сербии, встречи с Путиным всегда были очень важны. Также он считает, что именно Путину удалось возвысить Россию.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о температурных аномалиях в некоторых регионах страны. Так, на Урале с 15 ноября прогнозируется похолодание до минус 20 градусов. Регионы Северо-Западного федерального округа, напротив, ожидает температура выше нормы на 4-5 градусов с 16 ноября.