Депутат Рады Кучеренко усомнился, что Зеленский адекватно воспринимает ситуацию на Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к олигархам "не играть в искусственный дефицит" энергоресурсов свидетельствует о том, что он неадекватно воспринимает ситуацию в стране, заявил в эфире телеканала "Украина 24" депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Я очень аккуратно хочу попросить президента: Владимир Александрович, если вам советники рекомендовали такую речь, гоните их в шею, - подчеркнул Кучеренко. - Это не речь президента, который адекватно воспринимает ситуацию в стране".

Народный избранник предположил, что советники Зеленского боятся раскрыть ему реальный масштаб энергетического кризиса. Кучеренко напомнил, что в стране простаивают 90% мощностей государственных теплоэлектростанций, что вынуждает закупать электроэнергию у Белоруссии при температуре +15 градусов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Украина впервые со времен распада СССР не накопила необходимый запас газа для прохождения отопительного сезона, хотя могла заполнить хранилища по минимальной цене еще летом. Об этом заявила лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.

Лидер фракции "Батькивщина" отметила, что за ошибки властей платить теперь придется всему населению Украины.