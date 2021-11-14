В России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса

Розыгрыш пройдет среди всех граждан старше 18 лет, прошедших вакцинацию до начала лотереи Фото: Мария ЛЕНЦ

14 ноября в России стартовал новый этап розыгрыша денежных призов среди граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится соответствующем в постановлении правительства.

Победителей определит компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки. Всего будет определено 1000 победителей. Каждый получит по 100 тысяч рублей.

Розыгрыш пройдет среди всех граждан старше 18 лет, прошедших вакцинацию до начала лотереи. О результатах можно будет узнать на портале госуслуг. Также победителям придет push-уведомление. Приз выплачивают в течение полугода.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановлении о продлении срока розыгрыша денежных призов среди прививших от коронавирусной инфекции россиян до 31 декабря. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до 2 тысяч человек.