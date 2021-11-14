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В мире14 ноября 2021 9:16

Самолет потерпел крушение в аэропорту американского штата Мичиган

Четыре человека погибли, один пострадал
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В крушении выжил только один человек

В крушении выжил только один человек

Фото: REUTERS

Самолет с пятью людьми на борту потерпел крушение в аэропорту на острове Бивер, расположенном в американском штате Мичиган. Об этом сообщает местный телеканал WPBN-TV.

По словам шерифа округа Шарлевуа, самолет разбился в аэропорту Велке 13 ноября 2021 года. В результате погибли четыре человека. Единственного выжившего госпитализировали с травмами.

Как ранее писал сайт kp.ru, вечером 3 ноября 2021 года под Иркутском произошло крушение самолета Ан-12, который выполнял рейс Якутск-Иркутск.

Катастрофа произошла всего в трех километрах от городского аэропорта. В 19 часов 58 минут самолет упал в районе поселка Пивовариха и загорелся, а спустя 17 минут транспортная полиция уже организовала оцепление территории его крушения. все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.