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В мире14 ноября 2021 9:39

ФБР подтвердило, что электронную почту ведомства взломали хакеры

Взломщики разослали с этого адреса фейковые письма о готовящихся кибератаках
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Злоумышленникам от имени ведомства удалось отправить десятки тысяч писем

Злоумышленникам от имени ведомства удалось отправить десятки тысяч писем

Фото: EAST NEWS

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов подтвердило факт взлома электронной почты ведомства и рассылки с нее десяток тысяч фейковых писем о возможных кибератаках.

В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование инцидента. К проверке инцидента с атакой хакеров на электронную почту ведомства подключилось и национальное Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Как ранее писал сайт kp.ru, Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований Соединенных Штатов. Злоумышленникам от имени ведомства удалось отправить десятки тысяч писем. В них они предупреждают о возможной кибератаке.

Напомним, аналитики компании ESET рассказали, что Россия вошла в число мировых лидеров по количеству хакерских угроз для пользователей операционной системы Android.