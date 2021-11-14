ФБР подтвердило, что электронную почту ведомства взломали хакеры

Злоумышленникам от имени ведомства удалось отправить десятки тысяч писем Фото: EAST NEWS

Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов подтвердило факт взлома электронной почты ведомства и рассылки с нее десяток тысяч фейковых писем о возможных кибератаках.

В настоящее время правоохранительными органами проводится расследование инцидента. К проверке инцидента с атакой хакеров на электронную почту ведомства подключилось и национальное Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Как ранее писал сайт kp.ru, Хакеры взломали систему электронной почты Федерального бюро расследований Соединенных Штатов. Злоумышленникам от имени ведомства удалось отправить десятки тысяч писем. В них они предупреждают о возможной кибератаке.

Напомним, аналитики компании ESET рассказали, что Россия вошла в число мировых лидеров по количеству хакерских угроз для пользователей операционной системы Android.