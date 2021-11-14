Польские силовики забрали группу беженцев от границы с Белоруссией

Мигрантов, оказавшихся между двумя заборами из колючей проволоки, забрали Фото: REUTERS

Военнослужащие с польскими знаками отличия на экипировке в ночь на 14 ноября 2021 года забрали около 60 беженцев, которые оказались между двух заборов из колючей проволоки на границе Польши и Белоруссии. Об этом сообщает белорусское издание "СБ.Беларусь сегодня".

В подтверждение журналисты публикуют фотографии, на которых, предположительно, польские силовики находятся на территории разграничения. Однако самих беженцев на снимках не видно.

Ранее появилась информация, что группа беженцев прошла заграждение на территории Белоруссии, но польские силовики не пустили их дальше, в результате чего около 60 мигрантов оказались между двух заграждений.

Как ранее писал сайт kp.ru, 8 ноября 2021 года две тысячи мигрантов из арабских стран буквально в прямом эфире прорвались в Польшу через белорусскую границу. Видео, как беженцы идут в Европу, снимали очевидцы, местные журналисты и даже военные, а потом выкладывали их в сеть.