Ученые не могут объяснить появление светящегося объекта в небе над несколькими французскими городами

Оранжевый светящийся цилиндр выделывал кульбиты над семью французскими городами. Фото: кадр из видео.

Необычное явление засняли на видео в небе над Францией. Вечером во вторник, 9 ноября, жители нескольких городов наблюдали светящийся объект оранжевого цвета. Загадочную аномалию видели жители Монпелье, Перпиньяна, Нарбонны и еще как минимум четырех городов, пишет EXPRESS.

Объект цилиндрической формы двигался в небе с большой скоростью и выписывал сложные траектории. Судя по видео, несколько раз он поворачивался вокруг своей оси, поднимался и опускался, делал неожиданные повороты и кульбиты.

«Очевидцы утверждают, что невероятные повороты и скорость объекта доказывают, что это не воздушный шар, не самолет и не спутник», - пишет EXPRESS.

Ранее на kp.ru рассказывали о загадочной «медузе», которая возникла в небе над Хабаровским краем. Очевидцы приняли его за НЛО, но оказалось, что это последствия пуска ракеты с космодрома «Восточный»

«В тех местах, где была ясная погода, жители могли наблюдать «медузу» - хвост выхлопных газов, подсвеченный солнцем. Дальность видимости такого явления – порядка 1000 километров», - объяснил «Комсомолке» астроном Владимир Моисеев.