Володин рассказал, для кого сохранится штраф за непройденный техосмотр

Вячеслав Володин / Фото: Юлия Зырянова/ТАСС

В случае принятия закона об отмене обязательного техосмотра в России сохранятся штрафы за отсутствие диагностической карты, но касаться они будут далеко не всех. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин на своем телеграм-канале.

"Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым, - подчеркнул Володин. - Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных — штраф распространяться не должен".

Во избежание двусмысленных трактовок председатель Государственной думы России поручил профильным комитетам российского парламента уточнить положения статьи 12.5 КоАП.

Как ранее писал сайт kp.ru, законопроект "Единой России" об отмене обязательного техосмотра призван избавить автовладельцев от регулярных утомительных и зачастую бессмысленных процедур, заявил один из авторов документа, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он указал, что теперь эта процедура будет необходима лишь перед постановкой подержанной машины на учет и только в том случае, если она старше 4 лет.

Сейчас вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны. По официальным данным, в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов. При этом 27 миллионов машин моложе 10 лет. По действующим нормам регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, с даты выпуска которых прошло уже 4 года и более.