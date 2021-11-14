В России 14 ноября 2021 выявлено 38 823 случая заражения коронавирусом

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах Фото: REUTERS

В России за минувшие сутки выявлено 38 823 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в воскресенье, 14 ноября 2021 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 3734. На втором месте по количеству заразившихся находится Санкт-Петербург с показателем 3144. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 2955 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных примерно 7,9% заразившихся не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зафиксировали 1219 летальных исходов, а полностью выздоровел 29 821 человек.

Таким образом, по состоянию на воскресенье, 14 ноября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в России возросло до 9 070 674. Жертвами инфекции стало 245 635 человек, а выздоровели 7 784 585 пациента.

Как ранее писал сайт kp.ru, эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции за неделю ухудшилась в пяти российских регионах: Амурской, Новосибирской, Иркутской, Рязанской и Томской областях. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.